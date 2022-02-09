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مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون غرب سلفيت

09 شباط / فبراير 2022 03:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أقدم مستوطنون، اليوم الاربعاء على اقتلاع 60 شتلة زيتون، في أرض الخلايل غرب سلفيت، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وبينت مصادر محلية أن الشتلات الزراعية تعود ملكيتها للمواطن فايز عبد الدايم بمنطقة "الرأس" غرب سلفيت، والتي تم زراعتها بمناسبة يوم الشجرة قبل أيام.

وأشارت المصادر أن عصابات المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة حديثاً بمنطقة الراس قاموا باقتلاع 60 شجرة زيتون تتراوح اعمارها ما بين 3 الى 5 سنوات، بارض المحاجر والخلايل في منطقة الراس شمال غرب سلفيت.

ونوهت إلى قيام المستوطنين أيضاً بتخريب المنزل الزراعي المقاومة في ذات الأرض من خلال تكسير زجاج الشبابيك، وتحطيم الباب الرئيسي للمنزل، في محاولة منهم لإخراجه من الارض.

وقالت: "هذا ليس الاعتداء الاول حيث قامت جرافات الاحتلال باقتلاع 250 شجرة زيتون قبل ثلاثة شهور بنفس المنطقة، منوها انه سيعيد زراعتها مرة أخرى".

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