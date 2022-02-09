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رئيس بلدية دير البلح يزور مدير مكتب العمل ومدير مديرية الزراعة بالوسطى

09 شباط / فبراير 2022 04:29

الوسطى- الرأي

أجرى رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة دياب الجرو زيارة لمدير مكتب العمل م. مجدى أبو غالى، مدير مديرية الزراعة بالمنطقة الوسطى م. أشرف ابو سويرح لتهنئتهم بالمنصب الجديد وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقة واستمرار التعاون بينهما.

وأكد على عمق العلاقة بين البلدية ومكتب العمل من ناحية ومديرية الزراعة من ناحية أخرى لخدمة أبناء المدينة والمصلحة العامة، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته بالإدارة الجديدة وقدرتها على ترك بصمات تطويرية في العمل والمدينة.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس البلدية درع شكر وتقدير لهما متمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة وخدمة أبناء شعبنا.

دير دير 1
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