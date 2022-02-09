احتراق حفار إسرائيلي على الحدود شرق قطاع غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه تم رصدت فلسطينيين عبروا السلك الفاصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة وأضرموا النيران في حفار إسرائيلي.

وقال المتحدث: "رصدت قوات الجيش فلسطينيين اثنين تقدموا عبر السلك الفاصل من قطاع غزة إلى منطقة العائق الذكي وفلسطيني ثالث آخر اقترب من منطقة السياج حيث أضرموا النار في شاحنة فارغة كانت تستخدم في أعمال صيانة السياج".

في سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية أن قوات من جيش الاحتلال أجرت عمليات تمشيط عند مدخل إحدى المستوطنات القريبة من حدود غزة خوفاً من الشبان الذين تقدموا قرب السلك.