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قوات الاحتلال تقمع أسرى "عوفر" والتوتر يسود السجن

09 شباط / فبراير 2022 06:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، أقسام الأسرى في سجن "عوفر"، واعتدت على عدد منهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن قوات القمع اقتحمت أقسام الأسرى في عوفر بصورة مفاجئة، واعتدت على مجموعة منهم، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم".

وأضافت أن "حالة من التوتر تسود أقسام السجن، وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ظل توقعات باقتحام الأقسام جميعها".

وأوضحت الهيئة، أن "حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن مجيدو، عقب تهديد إدارة السجن بفرض عقوبات عليهم، في الوقت الذي رد الأسرى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأي منهم".

بدورها، دعت الحركة الأسيرة في بيان لها بالأمس، كافة أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في معركتهم وخطواتهم التصعيدية، حتى نيل حريتهم.

وكان الاحتلال قد زعم  اليوم، بأن إدارة سجونه منعت عملية مشابهة لعملية نفق الحرية التي وقعت في سجن جلبوع في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

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