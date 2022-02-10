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معروف يوضح حيثيات قرار استطلاع الرأي حول أداء البلديات

10 شباط / فبراير 2022 02:44

غزة-الرأي:

أصدر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أ. سلامة معروف، توضيحا لتفنيد الملاحظات التي سُجلت حول قرار لجنة متابعة العمل الحكومي القاضي بتخصيص مبلغ مالي لتنفيذ استطلاعات رأي حول أداء البلديات.

وأكد معروف على وجود توجه حكومي واضح لتقييم أداء البلديات ومجالسها وخدماتها المقدمة للمواطنين، وقد تم الإعلان في الجلسة السابقة عن تشكيل لجنة بالخصوص تضم خبراء من ذوي الكفاءة والخبرة من داخل وخارج المؤسسة الحكومية.

وشدد على أن قرار تنفيذ الاستطلاعات انسجاما مع هذه الرؤية لكي يتم توفير بيانات محددة ودقيقة وفق آلية ومنهجية علمية وعملية عن كل بلدية على حدا.

وأوضح معروف أنه سيتم تنفيذ استطلاع رأي لكل بلدية عبر عينة عشوائية ممثلة عن جمهور المستفيدين من خدمات البلدية المعنية، بما يضمن تحديد متطلبات المواطنين داخل نفوذ البلدية وملاحظاتهم على أدائها وخدماتها.

ولفت إلى أن المبلغ يتناسب مع الهدف المرجو في ضوء تنفيذ ٢٥ استطلاع رأي تفصيلي، سيما وأن كل بلدية لديها إشكالاتها وخصوصيتها التي تميزها عن غيرها، بما يتطلب مراعاة هذه الفروقات وعدم التعميم.

وجدد معروف التأكيد على أن مخرجات هذه الاستطلاعات ستكون الأرضية التي تنطلق منها لجان التقييم في تشخيص الواقع بدقة، ووضع التوصيات المناسبة، وآليات العمل الكفيلة بالحد من الإشكالات وتجاوز الوضع القائم.

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