الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الخميس، 10 مواطنين بينهم طفلان من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين إبراهيم حسين صلاح (15 عاما)، ويامن أشرف صلاح (15 عاما)، من بلدة الخضر ببيت لحم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: قصي مراعبة، وذياب ابراش من حي الطيرة، وعلي حامد من سلواد، ورامي اشتية من كفر نعمة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عمار العموي من حي العامرية، وعمار راغب صلاح من قرية برقة.

ومن القدس، اعتقل جنود الاحتلال الفتى قيس الغول من حي رأس العامود، والشاب أسامة عليان من بلدة عناتا شمال شرق المدينة.