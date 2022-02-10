الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة تعظيم جهوزيتها لمواجهة كورونا

غزة - الرأي

عقدت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهوزية المرافق الصحية في إطار مواجهة الموجة الرابعة من كوفيد 19، وذلك بمقر الوزارة بمدينة غزة،

وثمّن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خلال الاجتماع جهود الكوادر الصحية خلال الموجات السابقة والحالية من الجائحة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عددًا من المدراء العامون ومدراء الوحدات والمستشفيات والتمريض والدوائر ذات العلاقة، الخطط الموضوعة لمواجهة الجائحة، وكذلك تعظيم الجهوزية والاستعداد في المستشفيات على مستوى التجهيزات الطبية والكادر البشري والسعة السريرية بما يحقق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة من الإصابات التي تحتاج رعاية صحية ومنها الخطيرة والحرجة خلال الموجة الرابعة شديدة الانتشار والمتوقع أن تصل ذروتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد المجتمعون على خطورة الموجة الرابعة التي يتعرض لها قطاع غزة، وما ينتج عنها من زيادة مستمرة في الاصابات اليومية وزيادة الحالات الخطيرة بسبب متحور أوميكرون، وقدرته الفائقة على الانتشار بين المواطنين، مؤكدين أن الركائز الأساسية في الحد من الانتشار، وخفص عدد الوفيات هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية واتساع نسبة المطعمين في المجتمع.