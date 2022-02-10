ماذا تأكل إذا كنت جائعًا قبل النوم؟

ما تختار تناوله قبل النوم يمكن أن يؤثر على وزنك بمرور الوقت، إلى جانب تأثير نوعية الطعام على قدرتك على النوم بشكل جيد، لذا، إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم يمكنك تناول أطعمة صحية، كما يوصى خبراء التغذية، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت جائعاً قبل النوم مباشرة، بحسب موقع "Huffpost".

أطعمة يمكنك تناولها قبل النوم إذا كنت جائعاً



عين الجمل



إن قرقرة المعدة والشعور بالجوع في الليل هي طريقة جسمك لإخبارك أنه يتوق إلى المزيد من السعرات الحرارية والمواد الغذائية، لذلك يجب أن تهدف إلى تناول الأطعمة التي تمنحك أكبر قدر من القيمة الغذائية.

هذا ما يجعل عين الجمل خيارًا ممتازًا، فهو غني بالعناصر الغذائية، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب والبروتين والدهون الصحية للقلب مثل أوميجا 3 النباتية.

نظرًا لأن عين الجمل يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، فقد وجدت الأبحاث أن تناول عين الجمل يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بأمراض القلب.

الموز

يمكن أن يساعدك الموز في الواقع على النوم، حيث يحتوي على البوتاسيوم، وهو مرخٍ طبيعي للعضلات، ويساعد على النوم الجيد ليلاً، كما يحتوى أيضًا على التربتوفان منخفض المستوى، والذي لا يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يمكن أن يساعد في نوم هانئ ليلاً.

شيء واحد يجب ملاحظته هو أن الموز يحتوي على كمية مناسبة من السكر، بحوالي 15 جرامًا لكل موزة.

في حين أن الكثير من السكر يمكن أن يعطل النوم، فإن السكر الموجود في الموز طبيعي وسيكون له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم من السكريات المكررة.

والموز له فوائد أخرى كافية لجعله وجبة خفيفة مفيدة قبل النوم- ومن غير المرجح أن تعطل نومك.

المكسرات المغطاة بالشوكولاتة



يمكنك تناول المكسرات المغطاة بالشوكولاتة قبل النوم، لا يمكنك أن تخطئ في تناول الشوكولاتة الداكنة والمكسرات لإرضاء الجوع قبل النوم، وذلك بفضل البروتين المثبت للدم والدهون الصحية القادمة من المكسرات، كما أن الشوكولاتة الداكنة من الحلويات الصحية.

أحد التحذيرات هنا هو أن الشوكولاتة الداكنة لا تحتوي على مادة الكافيين - قطعة واحدة من 70٪ إلى 85٪ شوكولاتة داكنة صلبة تحتوي على حوالي 80 ملليجرام.

كوب واحد من القهوة يحتوي على حوالي 100 ملليجرام إذا كنت تتناول حفنة من المكسرات المغطاة بالشوكولاتة الداكنة ، فمن غير المرجح أن تستهلك كمية كبيرة من الكافيين، لكن الكافيين يؤثر علينا جميعًا بشكل مختلف - لذلك إذا كنت تعلم أن نومك يتأثر عندما تستهلك حتى أصغر كمية، قد يكون خيار آخر أفضل.

الزبادي اليوناني باللوز والتوت



إذا كنت على استعداد لبذل بعض الجهد (ونعني بذلك خلط عدد قليل من الأطعمة معًا)، يوصى بتناول الزبادي اليوناني مع اللوز والتوت هذا خيار رائع لأنه يحتوي على توازن في البروتين والكربوهيدرات والدهون.

الكربوهيدرات موجودة في التوت (واللبن) ، والبروتين في الزبادي، والدهون في اللوز.

إن تناول شيء قائم على الكربوهيدرات، وشيء قائم على البروتين ، وشيء قائم على الدهون قبل النوم يساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم ويمنع جسمك من الاستيقاظ أثناء الليل بسبب الحاجة إلى الجلوكوز.