وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُنظّم فعاليات مدرسية حول "قيمة الصبر والاحتساب" وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة من انهيارات آبار الصرف في عبسان الكبيره وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري زيارات ميدانية للأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الحفاظ "يبحث ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تعقد ورشة حول المخالفات الموسمية في الخطب المنبرية وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تفتتح دورة مدرب سياقة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن بدء التقدم للوظائف التعليمية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تدعو لإطلاق يد المقاومة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة السياحة يتفقد الاكتشاف الأثري في منطقة المدينة المصرية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ردًا على جريمة اغتيال 3 شبّان بنابلس

فصائل المقاومة تدعو لإطلاق يد المقاومة بالضفة

10 شباط / فبراير 2022 11:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الرد الأنجع على جريمة اغتيال الاحتلال المقاومين الثلاثة في نابلس الثلاثاء الماضي هو تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة للجم جرائم الاحتلال.

وأضافت الفصائل في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الخميس: "نعزي شعبنا الفلسطيني المجاهد وذوي الشهداء أبطال نابلس جبل النار، ونؤكد أن اغتيالهم بهذه الصورة البشعة وفي وضح النهار هي نتيجة التنسيق الأمني وجريمة إعدام بدم بارد لن تمر بدون عقاب".

وفي سياق آخر، عبر عن رفضها لمخرجات اجتماع المجلس المركزي اللا توافقي الذي عقد تحت حراب الاحتلال في رام الله، مؤكدةً عدم تعاملها مع التعيينات التي أعلن عنها المجلس.

ودعت الفصائل، لضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الكل الوطني بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، ومهامه قيادة المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة على أساس الشراكة والحفاظ على الحقوق والثوابت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟