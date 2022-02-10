فصائل المقاومة تدعو لإطلاق يد المقاومة بالضفة

غزة - الرأي

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن الرد الأنجع على جريمة اغتيال الاحتلال المقاومين الثلاثة في نابلس الثلاثاء الماضي هو تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة للجم جرائم الاحتلال.

وأضافت الفصائل في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الخميس: "نعزي شعبنا الفلسطيني المجاهد وذوي الشهداء أبطال نابلس جبل النار، ونؤكد أن اغتيالهم بهذه الصورة البشعة وفي وضح النهار هي نتيجة التنسيق الأمني وجريمة إعدام بدم بارد لن تمر بدون عقاب".

وفي سياق آخر، عبر عن رفضها لمخرجات اجتماع المجلس المركزي اللا توافقي الذي عقد تحت حراب الاحتلال في رام الله، مؤكدةً عدم تعاملها مع التعيينات التي أعلن عنها المجلس.

ودعت الفصائل، لضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الكل الوطني بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، ومهامه قيادة المقاومة الشعبية واستعادة الوحدة على أساس الشراكة والحفاظ على الحقوق والثوابت.