20 وفاة و5219 إصابة جديد بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، تسجيل 20 حالة وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوبائي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وأفادت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أنها سجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، 3 حالات في جنين، حالة في رام الله والبيرة، حالتان في طولكرم، حالة في قلقيلية، 3 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 189، قلقيلية 67، ضواحي القدس 51، طوباس 56، بيت لحم 115، جنين 163، رام الله والبيرة 319، نابلس 196، الخليل 176، سلفيت 31، أريحا والأغوار 17، قطاع غزة 2519، مدينة القدس 1320".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 132، قلقيلية 157، ضواحي القدس 160، طوباس 83، بيت لحم 149، جنين 193، رام الله والبيرة 550، نابلس 663، الخليل 1002، سلفيت 333، أريحا والأغوار 111، قطاع غزة 750، مدينة القدس 2100".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 116 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 320 مريضا، بينهم 34 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.