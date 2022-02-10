وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تفتتح برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تسجيل 27 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة توحيد الأنظمة بالهيئات المحلية تعقد اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُنظّم فعاليات مدرسية حول "قيمة الصبر والاحتساب" وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة من انهيارات آبار الصرف في عبسان الكبيره وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري زيارات ميدانية للأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الحفاظ "يبحث ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تعقد ورشة حول المخالفات الموسمية في الخطب المنبرية وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمدارس والمعاهد تفتتح دورة مدرب سياقة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت وحقوق الغير الأحد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 شبان شاركوا في أحدث النقب الأخيرة

10 شباط / فبراير 2022 03:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أربعة شبان من منطقة "شقيب السلام" في النقب، بدعوى مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تلك المناطق الشهر الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن الشبان المعتقلين هم: "مهران أبو عدرة، وبلال أبو عدرة، وكرم القاضي، وإسماعيل القاضي" حيث تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 عامًا.

وزعم الاحتلال أن الشبان شاركوا في رشق قواته بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة على نقطة تفتيش للشرطة الإسرائيلية خلال الأحداث في النقب.

ووجه للشبان اتهامات بالضلوع في مهاجمة مركبة لصحفي من "هآرتس" وإضرام النيران فيها، فيما قالت وسائل إعلام عبرية أنه سيتم توجيه لائحة اتهام بحق الشبان خلال الأيام المقبلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟