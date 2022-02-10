الاحتلال يعتقل 4 شبان شاركوا في أحدث النقب الأخيرة

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أربعة شبان من منطقة "شقيب السلام" في النقب، بدعوى مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تلك المناطق الشهر الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن الشبان المعتقلين هم: "مهران أبو عدرة، وبلال أبو عدرة، وكرم القاضي، وإسماعيل القاضي" حيث تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 عامًا.

وزعم الاحتلال أن الشبان شاركوا في رشق قواته بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة على نقطة تفتيش للشرطة الإسرائيلية خلال الأحداث في النقب.

ووجه للشبان اتهامات بالضلوع في مهاجمة مركبة لصحفي من "هآرتس" وإضرام النيران فيها، فيما قالت وسائل إعلام عبرية أنه سيتم توجيه لائحة اتهام بحق الشبان خلال الأيام المقبلة.