الصحة: نعيش ذروة الموجة الرابعة من تفشي "كورونا"

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أننا نعيش فعليا أعنف مراحل الموجة الرابعة من تفشي "كورونا".

وتوقع "القدرة" وفقاً للمعطيات زيادة حالات الإصابات والوفيات معًا، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات في القطاع تصنف على أنها إصابات متحور "أوميكرون".

وأشار إلى أنه خلال الموجة الحالية شهد القطاع زيادة في أعداد الإصابات التي تحتاج لدخول المستشفيات والتي وصل عددها حتى الآن إلى 208 حالة، منها 113 حالة عناية مركزة، وهو ما يمثل 54% من حجم الإصابات التي تحتاج لرعاية سريرية.

وبين أنه رغم أعداد الإصابات الكبير التي يُعلن عنها إلا أن المؤشرات الصحية لقطاع غزة لا تزال أفضل عند مقارنتها بدول الجوار وباقي بلدان العالم.

وأوضح "القدرة" لـ"صحيفة فلسطين المحلية" الخميس، أن نسبة الوفيات بسبب الجائحة لا تزال أقل من 1% ونسبة التعافي تزيد عن 99% وهي نسب جيدة مقارنة بما يعيشه القطاع من حالة استثنائية بسبب الحصار الإسرائيلي.

ونبه إلى أن قطاع غزة حتى اللحظة لا يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر مما هو معمول به حالياً، مشيراً إلى أن خلية الأزمة التي تتعامل مع مستجدات الجائحة وضعت أمامها كل السيناريوهات والتي يتم الاختيار منها على ضوء تطورات الحالة الوبائية.

وقال: "حتى اللحظة فإن صمام الأمان فيما يتعلق بالحالة الوبائية هو قوة المنظومة الصحية، وبالتالي كلما كانت المنظومة الصحية قادرة على التعامل مع حجم وأعداد الإصابات التي ترد للمستشفيات وتحتاج لرعاية سريرية فان المنظومة الصحية تعفي المجتمع من تبعات الموجة".

وأضاف: "المنظومة الصحية بغزة لا تزال قادرة على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل للمستشفيات، ولديها قدرة اشغال للسعة السريرية في أقسام كوفيد 19 وأقسام العناية المركزة".

وأشار إلى أن ما يزيد 43% من الفئة المستهدفة تلقت التطعيم الخاص بالجائحة إلا أنه للوصول إلى المناعة المجتمعية لابد وأن ترفع هذه النسبة لتصل إلى 70% لتحقق نتائج إيجابية على المجتمع.

وأردف "إن وزارة الصحة نجحت في تأخير دخول الوباء للقطاع طيلة 7 شهور خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم الموجة الخامسة فإن القطاع يعيش الموجة الرابعة مما يتيح المجال لوزارة الصحة مواجهة الجائحة والتعامل مع كل تطوراتها".

وطالب المواطنين بضرورة التوجه لتلقي التطعيم خاصة الجرعات المستحقة لرفع المناعة المجتمعية وضمان عدم انتشار الإصابات في المجتمع، والحد من الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات التي يتم فقدانها في قطاع غزة.