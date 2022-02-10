قوات خاصة تعتقل أسيرين محررين من جنين ورام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال مطاردين اثنين من رام الله وجنين، خلال عمليات منفصلة اليوم الخميس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر سائد أبو عبيد 42 عاماً، في بلدة كفر قود بمحافظة جنين، وهو مطارد لقوات الاحتلال منذ أشهر.

وبينت تلك المصادر أن "أبو عبيد" قضى 11 عاماً في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه في آخر اعتقال في يونيو 2021.

وفي رام الله اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الأسير المحرر المطارد تامر شوامرة، من مدخل مجمع فلسطين الطبي، وقد احتجزت سيارة إسعاف في المكان.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة المحيطة بمجمع فلسطين الطبي قبل أن تعتقل "شوامرة" وتنسحب من المكان.