وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نعيش ذروة الموجة الرابعة من تفشي "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان شاركوا في أحدث النقب الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية 20 وفاة و5219 إصابة جديد بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستنكر فصل "دوتشيه فيله" الصحفية مرام سالم وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تفتتح برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تسجيل 27 محضر اتلاف بمنتجات منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة توحيد الأنظمة بالهيئات المحلية تعقد اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُنظّم فعاليات مدرسية حول "قيمة الصبر والاحتساب" وكالة الرأي الفلسطينية سلسلة من انهيارات آبار الصرف في عبسان الكبيره وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري زيارات ميدانية للأندية الرياضية
أخبار » أخبار الأسرى

تصاعد التوتر في سجون الاحتلال والأسرى يتمسكون بمطالبهم

10 شباط / فبراير 2022 05:41

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، أن الأجواء ما تزال متوترة في السجون احتجاجاً على الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى.

وأضاف المكتب في تصريحات صحفية: "في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تقليص عدد الأسرى في الفورة، الحركة الأسيرة تقرر إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون".

ولفت إلى أن الحركة الأسيرة في حال لم تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها العقابية، سوف تتخذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الساعات القادمة.

في السياق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت تعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون والمعتقلات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟