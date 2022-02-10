تصاعد التوتر في سجون الاحتلال والأسرى يتمسكون بمطالبهم

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، أن الأجواء ما تزال متوترة في السجون احتجاجاً على الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى.

وأضاف المكتب في تصريحات صحفية: "في خطوة تصعيدية للاحتجاج على تقليص عدد الأسرى في الفورة، الحركة الأسيرة تقرر إغلاق جميع الأقسام في كافة السجون".

ولفت إلى أن الحركة الأسيرة في حال لم تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها العقابية، سوف تتخذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الساعات القادمة.

في السياق، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال أرسلت تعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون والمعتقلات.