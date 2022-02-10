تركيا تعلن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية لهذا العام

أنقرة - الرأي

أعلنت الحكومة التركية اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات الحصول على منح دراسية جديدة للعام 2022/2023 في الجامعات لديها.

وقال عضو جمعية "خريجي تركيا" محمد حجي: "إن الحكومة وفرت لهذا العام منح دراسية تشمل العديد من الميزات"، مبيناً أن المنح توفر للطلبة راتب شهري وإقامة مجانية وتأمين صحي وتذاكر الطيران.

وأشار إلى أن المنح تشمل سنة تحضيرية لدراسة اللغة التركية، وبرنامج دراسي متكامل "ليسانس، ماستر، دكتوراه"، إضافة لسكن جامعي للجميع وبدل سكن لطلبة التعليم العالي الراغبين بالسكن في الخارج.

وبين "حجي" في بيان صحفي وصل وكالة الرأي نسخة عنه، أن التسجيل يبدأ من اليوم وحتى تاريخ 20 فبراير الجاري، عبر الأيقونة التالية "اضغط هنا"