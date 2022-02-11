رغم البرد الشديد... إحياء "الفجر العظيم" بالقدس ونابلس

الضفة المحتلة-الرأي:

لبى آلاف المواطنين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم بأداء الصلاة في المسجدين الأقصى بالقدس المحتلة والنصر في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى، وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم أجواء البرد الشديد.

وشاركت حشود غفيرة بفعاليات "الفجر العظيم" وفاء وإكراما للشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت الفعالية بمسجد النصر بالبلدة القديمة والذي توافد إليه المصلون من كافة أرجاء المدينة.

وبعد انتهاء الصلاة احتشد المصلون بساحة المنارة، مرددين التكبيرات والهتافات والشعارات الحماسية موجهين التحية للشهداء.