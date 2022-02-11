وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقيه لإعادة تأهيل متنزه المنشيّة الاسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج انهيارًا في المنتزه الشمالي بشارع الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يناقش وضع سياسات عقابية لتجار المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند تعطل مفتاح Windows وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على كيفية العثور على التطبيق المخفى من آيفون وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن الخدمات الجديد لـ"فيسبوك مسينجر" وكالة الرأي الفلسطينية تعرفى على أفضل نظام غذائي بعد الولادة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح لتناول وجبة خفيفة صحية فى منتصف الليل وكالة الرأي الفلسطينية الإفراط فى هذه الأطعمة والمشروبات يسبب الصداع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

رغم البرد الشديد... إحياء "الفجر العظيم" بالقدس ونابلس

11 شباط / فبراير 2022 08:50

xcFpc
xcFpc

الضفة المحتلة-الرأي:

لبى آلاف المواطنين فجر اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم بأداء الصلاة في المسجدين الأقصى بالقدس المحتلة والنصر في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

واحتشد آلاف المصلين في المسجد الأقصى، وامتلأت المصليات المسقوفة بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال رغم أجواء البرد الشديد.

وشاركت حشود غفيرة بفعاليات "الفجر العظيم" وفاء وإكراما للشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت الفعالية بمسجد النصر بالبلدة القديمة والذي توافد إليه المصلون من كافة أرجاء المدينة.

وبعد انتهاء الصلاة احتشد المصلون بساحة المنارة، مرددين التكبيرات والهتافات والشعارات الحماسية موجهين التحية للشهداء.

xcFpc B64JK WuuMl
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟