الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نبيل النتشة

غزة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الخميس، عن الشيخ القيادي في حماس نبيل نعيم النتشة (64 عاما)، بعد أن أمضى قرابة الثمانية شهور في الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي النتشة بتاريخ 12/يونيو 2021، بعد أن اقتحمت منزله في مدينة الخليل، وفتشته وخرّبت في محتوياته قبل الانسحاب من المنطقة.

والقيادي "النتشة" أحد وجهاء مدينة الخليل، وأحد مبعدي مرج الزهور، وأسير محرر، كان قد اعتقل مرات عدة، وأمضى ما يزيد عن 12 سنة في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.

وتعرض القيادي النتشة للاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة، وتعرض خلالها للتعذيب الشديد، رغم إصابته بمرض السرطان في حينه.