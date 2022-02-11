جماهير ليفربول تختار جوتا الأفضل فى لقاء ليستر.. والريدز: متألق كما هى عادته

اختارت جماهير ليفربول نجم الفريق ديوجو جوتا، أفضل لاعب فى الريدز، خلال مواجهة ليستر سيتى، مساء الخميس، بعد إحرازه هدفين قاده به فريقه للفوز ومواصلة مطاردة مانشستر سيتى على صدارة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وقال الحساب الرسمى لنادى ليفربول، عبر تويتر: "متألق كما هى عادته، لاعب مباراة ليفربول ليستر باختياركم يا عشاق الأحمر هو ديوجو جوتا".

ونجح فريق ليفربول فى تحقيق انتصار مثير على حساب نظيره ليستر سيتى بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالى 2021-2022. جاء هدفا المباراة عن طريق النجم البرتغالى ديوجو جوتا فى الدقيقتين 34، و87 على التوالي.

وحل محمد صلاح بدلاً من روبرتو فيرمينو ليعود من جديد الفرعون المصرى للظهور مجدداً فى الأنفيد بعد غياب دام 39 يوماً.

بهذه النتيجة وصل ليفربول الى النقطة 51 بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى جمعها من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 6 وخسارة لقاءين وتسجيل 60 هدفاً وتليقى 19 فقط، بينما تواجد ليستر سيتى فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 5 وخسارة 9 لقاءات وتسجيل 34 هدفاً وتلقى 39.