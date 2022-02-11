الإفراط فى هذه الأطعمة والمشروبات يسبب الصداع

هل يسبب طعامك صداعًا مؤلمًا؟ هذا بالتأكيد آخر ما يخطر ببالنا عندما نشعر بهذا الألم، هذا لأن الطعام يثير الشعور بالمتعة ويصعب ربطه بالألم، لكن الخبراء يعتقدون أن عادات الأكل الخاطئة والأطعمة والمشروبات غير الصحية قد تكون السبب لإثارة الصداع الرهيب، وغالبًا ما يحدث الصداع الخفقان بسبب وجود مواد كيميائية معينة مثل التيرامين أو الهيستامين في الأطعمة الشائعة، مثل الجبن والكعك وحتى الشوكولاتة، ويرصد تقرير موقع "Healhline"، قائمة بالأطعمة والمشروبات التي قد تسبب الصداع.

المشروبات التى تحتوى على الكافيين

لا شك أن كوب الشاي أو القهوة الساخن هو أفضل حل للصداع بالنسبة لمعظمنا، لكن هل تعلم أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، حيث إن تناول مشروبات الكافيين بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم وعدم الراحة مما يؤدي إلى الصداع.

الجبن

تناول أنواع معينة من الجبن قد يكون سبب الصداع، وتحديدًا تلك التى يتم تصنيعها عن طريق التخمير، الذى يحول البروتين الموجود في الجبن إلى مركب يسمى تيرامين، والذي يسبب بدوره الصداع.

اللحوم المصنعة

هذه اللحوم المعالجة اللذيذة مغطاة بمواد مضافة وحافظة تحتوي على النتريت، الذي يطلق أكسيد النيتريك في الدم، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية في الدماغ، وقد يكون أكسيد النيتريك أحد الأسباب التي تسبب الصداع الشديد.

الفواكه الحمضية

الفاكهة الحمضية مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين سى وهى مفيدة جدًا للصحة، ولكن يمكن أن تكون سببًا للصداع أيضًا، فالفواكه مثل الجريب فروت والليمون والبرتقال غالبًا ما تسبب الصداع في حالة الإفراط في استهلاكها، وبالتالي من الأفضل تناولها باعتدال.

الشوكولاتة بالحليب

يمكن أن تعمل الشوكولاتة مع الحليب في كثير من الأحيان كعامل مساعد لإحداث الصداع، حيث وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تحتوي الشوكولاتة على كل من الكافيين والفينيل إيثيل، مما يؤدي إلى الصداع الشديد ومسببات الصداع النصفي.

المخبوزات

يتم صنع المخبوزات مثل الكعك والخبز الأبيض باستخدام الخميرة التي قد لا تناسب الجميع، وبصرف النظر عن أن الأطعمة المخبوزة تحتوي أيضًا على مركب طبيعي يعرف باسم Tyramine، الذي يسبب الصداع وآلام الصداع النصفي الشديدة.