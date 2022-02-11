"الفرا "يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا

غزة-الرأي

اشاد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كوفيد 19 ، جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الدوري لمجلس وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة د.يوسف ابو الريش والوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الوحدات .

وقال د. الفرا في مستهل كلمته:" أننا امام منظومة صحية تعمل وبكامل طاقتها ونراها تبدع وفي كل العناوين لتعزيز الرعاية الصحية ، كما واستعرض د. الفرا المحددات العامة للعمل الحكومي لوضع خطة متكاملة لتحسين الصورة الذهنية للعمل الحكومي لدى الرأي العام ، والتي تعزز جملة الانجازات الخدماتية التي تعمل الوزارات على تحقيقها .

بدوره ،رحب د. ابو الريش بنائب رئيس متابعة العمل الحكومي د.محمد الفرا موضحا ما تسعى اليه وزارة الصحة في اطار تحسين الصورة الذهنية كعنوان حاضر في خطط الوزارة .

وتخلل الاجتماع استعراض ملخص انجازات وزارة الصحة خلال العام 2021م ، وتقديم نماذج لعمل الادارات منها الادارة العامة للرقابة الداخلية ، ووحدة العلاج الطبيعي والتأهيل .

