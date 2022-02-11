وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 6 حالات وفاة و1710 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا "يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة "تعتمد نحو (1413) تأمين صحي خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الشوكة يزور المصنع الأول لإنتاج الأجبان في البلدة وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقيه لإعادة تأهيل متنزه المنشيّة الاسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج انهيارًا في المنتزه الشمالي بشارع الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يناقش وضع سياسات عقابية لتجار المخدرات وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند تعطل مفتاح Windows وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على كيفية العثور على التطبيق المخفى من آيفون
أخبار » الأخبار الحكومية

أزالت تعديات عن 20 دونم

سلطة الأراضي تُحيل 70 متعدي للنائب العام

11 شباط / فبراير 2022 10:59

شعار سلطة الأراضي
شعار سلطة الأراضي

غزة-الرأي:

أعلنت سلطة الاراضي الفلسطينية بغزة، عن قيام طواقمها التفتيشية ووحدتها القانونية بإحالة سبعون شخص من المتعدين والمتاجرين بالاراضي الحكومية إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني الرادع بحقهم.

وأكدت أنها أزالت تعديات على أملاك وأراضي حكومية قدرت بعشرون دونم موزعة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

 وذكرت سلطة الأراضي في بيان لها،أنها ماضية في ملاحقة كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ومخزونه الاستراتيجي من الأراضي الحكومية وأنها تسعى للمحافظة عليها وحمايتها ، وان طواقمها  تعمل بكل الطاقات والجهود لإزالة كل التعديات وملاحقة تجار  وسماسرة الأراضي الحكومية.
 
ودعت السلطة كل المواطنيين بعدم التعاطي مع أي شخص يقوم بالمتاجرة أو السمسرة بالاراضي الحكومية والابلاغ عنهم وذلك للحافظ على إرث الاجيال القادمة ولما فيه  من ضرر على مستقبلهم والصالح العام .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟