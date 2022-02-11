سلطة الأراضي تُحيل 70 متعدي للنائب العام

غزة-الرأي:

أعلنت سلطة الاراضي الفلسطينية بغزة، عن قيام طواقمها التفتيشية ووحدتها القانونية بإحالة سبعون شخص من المتعدين والمتاجرين بالاراضي الحكومية إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني الرادع بحقهم.

وأكدت أنها أزالت تعديات على أملاك وأراضي حكومية قدرت بعشرون دونم موزعة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت سلطة الأراضي في بيان لها،أنها ماضية في ملاحقة كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني ومخزونه الاستراتيجي من الأراضي الحكومية وأنها تسعى للمحافظة عليها وحمايتها ، وان طواقمها تعمل بكل الطاقات والجهود لإزالة كل التعديات وملاحقة تجار وسماسرة الأراضي الحكومية.



ودعت السلطة كل المواطنيين بعدم التعاطي مع أي شخص يقوم بالمتاجرة أو السمسرة بالاراضي الحكومية والابلاغ عنهم وذلك للحافظ على إرث الاجيال القادمة ولما فيه من ضرر على مستقبلهم والصالح العام .