أسير يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمود يوسف عصفور (44 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير أن الأسير عصفور اعتقل في 11/2/2003 وحكم عليه بالسجن 25 عاما، مشيرا إلى أن والده توفي قبل عامين وقد حرمه الاحتلال من وداعه.
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11 شباط / فبراير 2022 11:11
الضفة المحتلة-الرأي:
دخل الأسير محمود يوسف عصفور (44 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير أن الأسير عصفور اعتقل في 11/2/2003 وحكم عليه بالسجن 25 عاما، مشيرا إلى أن والده توفي قبل عامين وقد حرمه الاحتلال من وداعه.