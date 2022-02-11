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أسير يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

11 شباط / فبراير 2022 11:11

الضفة المحتلة-الرأي:

دخل الأسير محمود يوسف عصفور (44 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن الأسير عصفور اعتقل في 11/2/2003 وحكم عليه بالسجن 25 عاما، مشيرا إلى أن والده توفي قبل عامين وقد حرمه الاحتلال من وداعه.

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