وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تُحيل 70 متعدي للنائب العام وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 6 حالات وفاة و1710 إصابة جديدة بكورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا "يشيد بجهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة "تعتمد نحو (1413) تأمين صحي خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية الشوكة يزور المصنع الأول لإنتاج الأجبان في البلدة وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقيه لإعادة تأهيل متنزه المنشيّة الاسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج انهيارًا في المنتزه الشمالي بشارع الرشيد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يناقش وضع سياسات عقابية لتجار المخدرات
أخبار » الأخبار العبرية

تركيا تحبط محاولة اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي"

11 شباط / فبراير 2022 12:06

12134
12134

وكالات-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن تركيا أحبطت محاولة اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي" من قبل مجموعة عملاء إيرانيين.
 
وأعلن جهاز الاستخبارات التركي إحباطه محاولة استهداف رجل الأعمال الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية التركية يائير غيلير (75 عامًا).
 
وكشفت القناة أن مجموعة مكونة من 9 عملاء، تتبع للمخابرات الإيرانية، تعقبت غيلير بهدف اغتياله انتقامًا لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.
 
وأوضحت أن الخلية قامت بتعقب غيلير خلال توجهه من منزله إلى مكان عمله والعكس، مشيرةً إلى أن غيلير معروف بنجاحه في مجال الصناعات الأمنية.
 
وعلّق رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلير على الخبر، قائلًا: "لقد علمت أن الإيرانيين يتعقبونني، وأنا سعيد باعتقال المجموعة الإيرانية وأشكر كل من قام بحمايتي"، وفق تعبيره.
 
وأضاف غيلير: "أنا رجل أعمال إسرائيلي أعمل في تركيا، لدي شركة هندسية للبحث والتطوير، وفي أحد الأيام تم إبلاغي أنه بسبب مهنتي، فإن الإيرانيين يتابعونني ويريدون اغتيالي، وقد نُصحت بالسفر إلى إسرائيل على الفور غير أني فضلت البقاء في تركيا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟