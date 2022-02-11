تركيا تحبط محاولة اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي"

وكالات-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن تركيا أحبطت محاولة اغتيال رجل أعمال "إسرائيلي" من قبل مجموعة عملاء إيرانيين.



وأعلن جهاز الاستخبارات التركي إحباطه محاولة استهداف رجل الأعمال الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية التركية يائير غيلير (75 عامًا).



وكشفت القناة أن مجموعة مكونة من 9 عملاء، تتبع للمخابرات الإيرانية، تعقبت غيلير بهدف اغتياله انتقامًا لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.



وأوضحت أن الخلية قامت بتعقب غيلير خلال توجهه من منزله إلى مكان عمله والعكس، مشيرةً إلى أن غيلير معروف بنجاحه في مجال الصناعات الأمنية.



وعلّق رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلير على الخبر، قائلًا: "لقد علمت أن الإيرانيين يتعقبونني، وأنا سعيد باعتقال المجموعة الإيرانية وأشكر كل من قام بحمايتي"، وفق تعبيره.



وأضاف غيلير: "أنا رجل أعمال إسرائيلي أعمل في تركيا، لدي شركة هندسية للبحث والتطوير، وفي أحد الأيام تم إبلاغي أنه بسبب مهنتي، فإن الإيرانيين يتابعونني ويريدون اغتيالي، وقد نُصحت بالسفر إلى إسرائيل على الفور غير أني فضلت البقاء في تركيا".