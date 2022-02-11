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مصلحة السجون تُقرّ سياسة جديدة للتعامل مع الأسرى

11 شباط / فبراير 2022 01:01

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88060

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة، أن مصلحة السجون قررت اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بظروف حبس الأسرى الفلسطينيين، عقب حادثة الفرار من سجن جلبوع قبل عدة أشهر.

وأوضحت القناة أن مصلحة السجون قررت عدم السماح بأن يتواجد في ذات الزنزانة أسرى يُعتقد بأنهم قد يحاولون الفرار.

وقررت أيضًا، أن يتم نقل هؤلاء الأسرى من زنزانة إلى أخرى كل أربعة أشهر وليس مرة في نصف العام كما هو معمول به.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فرّوا من سجن جلبوع فجر يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 الماضي، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات.

 

عكا للشؤون الإسرائيلية.
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