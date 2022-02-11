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50 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

11 شباط / فبراير 2022 02:10

ارشيف
ارشيف

القدس المحتلة - الرأي

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب “الأقصى”.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية؛ ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت خمسة شبان من نابلس بحجة عدم امتلاكهم تصاريح دخول إلى القدس.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

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