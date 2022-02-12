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إشبيلية يستعيد نغمة الفوز في الدوري الإسباني بثنائية ضد إلتشي

12 شباط / فبراير 2022 08:49

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استعاد إشبيلية انتصاراته في الدوري الإسباني، على حساب فريق إلتشي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "لا ليجا" للموسم الحالي 2021 – 2022.

سجل ثنائية فريق إشبيلية اليخاندرو جوميز ورفائيل مير في الدقيقتين 70 و75 من زمن اللقاء.

ونجح الفريق الأندلسي في العودة للفوز بالليجا، بعد تعادله في آخر 3 مواجهات ضد أندية فالنسيا، سيلتا فيجو وأوساسونا.

وعزز إشبيلية مركزه الثانى في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما توقف رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، اليوم السبت بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهتا فياريال مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يستضيف خيتافى.

وتقام الأحد 4 مباريات، أبرزها لقاء ديربى كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة، وتُختتم الاثنين بمواجهة ريال مايوركا مع ريال مايوركا.

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