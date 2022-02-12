الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

غزة - الرأي:

قال دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن يوم الثلاثاء المقبل يكون الجو غائما جزئيا الى صافٍ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .