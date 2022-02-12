وكالة الرأي الفلسطينية للحامل فيتامينات مهمة لصحتك وصحة جنينك وكالة الرأي الفلسطينية تخلص من الوزن الزائد بهذا المشروب الساحر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية المجمع الإسلامي يتوج بطلاً لكأس تنس الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية إشبيلية يستعيد نغمة الفوز في الدوري الإسباني بثنائية ضد إلتشي وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد فى ضيافة فياريال بالدوري الإسبانى وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 3 جنود إسرائيليين بالحجارة في مواجهات الضفة وكالة الرأي الفلسطينية 45 اصابة بقمع الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية محلل إسرائيلي: عوامل قد تدفع باتجاه تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
أخبار » الأسرة و المجتمع

"لو عرفت فوائده مش حتبطل تأكله"

12 شباط / فبراير 2022 08:58

11
11

غزة-الرأي

البصل يعد مضاد حيوي طبيعي لك ولأسرتك، فجميع الأطباء ينصحون بتناوله للحصول علي فوائده التي لا تعد ولا تحصي، فهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المميزة والمهمة للجسم.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم فوائد تناول البصل، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

 -أثبتت الدراسات الطبية أن تناول البصل يعد من الحيل الغذائية الرائعة، لأنه يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكترية، والأمراض المناعية.

- نظرا لاحتواء البصل علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعل تناوله يوميا بتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان.

- للنساء تناولك للبصل يقلل من ظهور علامات تقدم العمر، وظهور التجاعيد، ولذا عليك تناوله للظهور بملامح أصغر من عمرك.

- يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تعمل علي تطهير الجسم، وتنظيفه والتخلص من السموم المتراكمة داخل.

- هل تعلم أن البصل يحافظ علي صحة الأمعاء والمعدة والقولون؟..نعم فتناوله يساعد بشكل كبير في تقوية عملية الهضم، والحد من التعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟