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ألف دولار أمريكي عقوبة ترويع فيل

12 شباط / فبراير 2022 09:24

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قضت محكمة سريلانكية بتغريم سائق تاكسي نحو ألف دولار، بسبب إقدامه على ترويع فيل بإطلاق بوق سيارته وتشغيل ضوء مصابيحها خلال قيادتها في محمية للحيوانات البرية.

وألقت الشرطة القبض على الرجل، بعدما نشر مقطعا مصورا لهذه الواقعة عبر فيسبوك وتويتر، وتابع مسئولو الحياة البرية مقطع الفيديو وعرضوه على المحكمة الجزائية في كيكيراوا، في شمال وسط سريلانكا أمس الخميس، حيث قضت بتغريمه الرجل مئتي ألف روبية سريلانكية "987 دولارا".

وأقدم الرجل على هذا الفعل في 25 ديسمبر 2021 بينما كان يقود سيارته على الطريق الرئيسي ترينكومالي هابارانا، الواقع على بعد نحو 185 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

ولكن لم يلق القبض على المشتبه به إلا أوائل الأسبوع الجاري، بعدما نالت المقاطع التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام مسئولي الحياة البرية.

وأظهر المقطع الفيل مختبئا خلف شجرة من الخوف.

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