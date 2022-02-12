أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.24 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.56 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.67 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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12 شباط / فبراير 2022 09:36
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.24 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.56 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.67 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.
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