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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

12 شباط / فبراير 2022 09:36

غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.24 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.56 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.67 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيقل.

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