مجتمع الأقصى تميز في التعليم الالكتروني وإقبال على برامجها التكنولوجية

غزة-الرأي

على الرغم من الظروف الاستثنائية نتيجة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تشهدها البلاد والعالم ككل إلا أن كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة لم تتوقف وأثبتت جدارتها وحرصها على المستوى التعليمي لطلبتها بأعلى المقاييس العالمية عبر منصتها التعليمية، واستطاعت الاستمرار في مسيرتها التعليمية.

التقينا أ. عبد المجيد الحسنات منسق الشؤون الأكاديمية فقال:" كلية مجتمع الأقصى كلية متوسطة تمنح درجة الدبلوم المتوسط في مجموعة من التخصصات، وهي جزء لا يتجزأ من جامعة الأقصى، لها فرعين الفرع الأول في مدينة غزة مقابل مسجد فلسطين والثاني في خانيونس البلد كلية التربية السابق، وتضم ستة أقسام رئيسية تمنح تشمل عدد من التخصصات وقسمين خدماتيين قسم التدريب الميداني وقسم المتطلبات.

وتطرق الحسنات إلى أهم الأقسام الأكاديمية في الكلية كقسم العلوم التكنولوجية، والذي يضم العديد من البرامج وهي الوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات، ويعد من أكثر الأقسام إقبالا لمواكبتها التطور التكنولوجي وحاجة السوق المحلي.

كما تحدث عن قسم العلوم الإدارية ويشمل ثلاثة برامج تتمثل في إدارة الأعمال والسكرتارية الدولية والعلوم المالية والمصرفية.

وكذلك قسم العلوم الإعلامية ويشمل تخصص الصحافة الالكترونية هو قسم يمزج بين تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي يدرس الطالب فيه مجموعة من المساقات التي لها علاقة بالتكنولوجيا ومهارات المونتاج وتصميم صفحات الإنترنت و اداره مواقع الانترنت ، كما يدرس بعض برامج إنتاج المطبوعات وكذلك يدرس مجموعة كبيره من المساقات التي لها علاقة بالإعلام،لذلك فهو يعتبر تخصص نوعي لمن أراد أن يواكب التطور التكنولوجي، و تخصص العلاقات العامة والإعلام الذي يكسب الطالب مهارات رجل العلاقات العامة ومهارات الكتابة الصحفية ، بالإضافة الى قسم العلوم التربوية يشمل تخصص تربية الطفل، وكذلك قسم التربية الرياضية وقسم العلاج الوظيفي

وأكد منسق الشؤون الأكاديمية أن المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات يعيش ظروف متقلبة بسبب جائحة كورونا التي فرضت التعليم الالكتروني في دول العالم كافة فترة ذروة انتشار كورونا، حيث استطاعت الكلية أن تخوض تجربتها المتميزة في التعليم الإلكتروني من خلال توفير منظومة تعليم الكترونية واستثمار كل طاقات الجامعة وتدريب جميع المحاضرين على التعليم الإلكتروني.

كما استطاعت أن تحقق خطوة متقدمة في التعليم الالكتروني وأصبحت تمتلك أرشيف الكتروني لجميع مساقاتها ومتوفر على منظومة التعليم الإلكتروني الخاصة بالجامعة، و أصبح لها بنك أسئلة كبير يستطيع المحاضر أن يختبر الطلبة ويقيس قدراتهم الكترونيًا في الوقت المناسب بغض النظر عن أي ظروف،

واشار الى اعتماد الشؤون الأكاديمية استراتيجية التعليم الالكتروني مرادفًا للتعليم الوجاهي في الوقت الحالي والفصول القادمة، بتوفير محتوى المساقات الكترونيًا لمتابعتها من قبل الطلبة غير القادرين على الالتزام بالحضور، بالإضافة إلى أنها أبقت بعض المساقات خاصة المتطلبات تدرس بشكل الكتروني وهي 16 ساعة اجبارية لجميع الطلبة حتى لا يبعد الطالب تماما عن التعليم الالكتروني.

و أكد الحسنات أن ما نسبته 85% من طلبة كلية مجتمع الأقصى انخرطوا في منظومه التعليم الإلكتروني، وكذلك وجد تفاعل كبير من قبل المحاضرين لافتًا إلى أن كليته شهدت اقبالًا ملحوظًا بعد الانتهاء من التعليم الالكتروني الى الوجاهي خاصة البرامج التكنولوجية ، فهي تعتبر الخيار الأفضل لعدة أسباب أهمها كونها كلية حكومية الأمر الذي يحول دون تغير نمط الدراسة كاملًا كون المحاضر متعاقد مع ديوان الموظفين وموظف دائم وهذا الاستقرار الوظيفي ينعكس على جودة التعليم والعطاء، وبالإضافة الى توافر المختبرات المفتوحة، ورسومها تتناسب مع الجميع فهي تتراوح ما بين ١٠-١٣ دينار أردني ، بالإضافة الى توفر العديد من المنح وهي: منحة اوائل الطلبة ، ومنحة أبناء العاملين، الشؤون الاجتماعية، وأبناء الشهداء، وأبناء الأسرى وغيرها التي تسعى للتخفيف عن كاهل الطالب.

وبين أنه من لا يستطيع أن يحصل على منح يدخل ضمن منظومة البحث الاجتماعي لمساعدة الأسر ذات الوضع الميسور، وايضا هناك منظومة ثالثة وهي منظومة تقسيط الرسوم التي تفرض على الطالب دفع ستة ساعات من الرسوم وتقسيط الباقي على مدار الفصل الدراسي.

وأوضح الحسنات أن قسم التدريب الميداني يعد قسم أساسي في كلية مجتمع الاقصى تم استحداثه منذ نشأة الكلية كون الجزء العملي بالكليات المتوسطة أكثر أهمية من الجزء النظري لرفد سوق العمل بالمهنيين المتخصصين.

وقال:" انه تقدمنا لهيئة الاعتماد والجودة لمجموعة من البرامج والجودة، مؤكدا على تمييز هذه البرامج لكلية مجتمع الاقصى عن غيرها وستكون بالرسوم في متناول وقدرة جميع الفئات بالمجتمع وقدم الحسنات نصيحة للطلبة المقبلين على الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني والراغبين بالالتحاق بالكلية بالتريث في اختيار تخصصاتهم لان تخصصات الدراسات المتوسطة تعتمد على الموهبة والمهارة والخبرة الداخلية لديه وألا ينظر فقط إلى التخصص الأكثر اقبالا بسبب التطور التكنولوجي أو حاجة السوق بل يجب أن يبحث عن تخصص له القدرة عليه ولديه قوة الفهم والاستيعاب للمجال الذي يختاره.