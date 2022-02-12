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تعيين ضابط إسرائيلي في المنامة لـ"تأمين حرية الملاحة بالمنطقة"

12 شباط / فبراير 2022 11:32

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، تعيين ضابط إسرائيلي في المنامة، في إطار تحالف دولي "لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة".

وأفادت الوزارة بيان صادر عن الوزارة نشرته الوكالة البحرينية الرسمية بأن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من 34 دولة".

وأضافت "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر عن التحالف والضابط أو المهام المخولة إليه، إلا أن وسائل إعلام محلية وإسرائيلية قالت إنه سيتمركز في المنامة بشكل دائم، خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت التقارير أن الاتفاق على هذه الخطوة تم خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى البحرين، مطلع شباط/ فبراير الجاري.

والبحرين ضمن دول عربية طبعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2020، هي الإمارات والمغرب والسودان، وذلك برعاية أميركية.

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