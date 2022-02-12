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الصحة: 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة

12 شباط / فبراير 2022 12:21

غزة - الرأي:

أعلنت وزار الصحة في قطاع غزة، عن تسجل 6 حالات وفاة و397 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 950 حالة بعد إجراء 1110 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 232165 إصابة، والحالات النشطة 34644 حالة، والمتعافين 195703 حالة، والوفيات 1818 وفاة.

وِأشارت إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 604791 شخصاً.

 

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