ما هي تطورات الحالة الوبائية في القطاع وقرارات وزارة الصحة الجديدة؟

غزة - الرأي:

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن خلية الازمة تتابع الزيادة المضطردة في الحالات التي تحتاج رعاية صحية والتي تشكل ضغط على المنظومة الصحية.

وقالت في الايجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، إن خلية الازمة بوزارة الصحة تضع كافة مقدراتها وطواقمها في حالة استنفار تام لمواجهة الموجة الرابعة.

وأكدت أنها تعمل على زيادة السعة السريرية للحالات التي تحتاج رعاية صحية وخاصة في العنايات المركزة لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حالات الدخول للمستشفيات.

وقررت الصحة وقف العمليات الجراحية المجدولة في المستشفيات والابقاء على العمليات الطارئة وعمليات انقاء الحياة، ووقف كافة انواع الاجازات للموظفين وذلك في اطار الاستعداد والاستنفار لمواجهة الموجة الرابعة.

كذلك أكدت على منع زيارات المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط عند الحاجة.

وأشارت إلى أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة وكذلك الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين، مؤكدة على كافة المواطنين بضرورة التوجة لتلقي التطعيم وخاصة الجرعات الثانية والثالثة لحماية انفسهم من مخاطر الاصابة وخفض الوفيات.

وأكد وزارة الصحة إنها تسعى بكل السبل لرفع نسبة التطعيم في المجتمع واتاحته في كافة المراكز الصحية في قطاع غزة.

وقالت إن توجة حالات الاشتباه لإجراء الفحص السريع في المراكز الصحية الحكومية والاهلية والانروا يعبر عن وعي وإدراك ويتيح المجال امام اقسام الفرز التنفسي في المستشفيات للتعامل مع الحالات الخطيرة والحرجة فقط.