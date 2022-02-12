وزارة الصحة بغزة تفتتح المستشفى الميداني الإماراتي

غزة- الرأي:

افتتحت وزارة الصحة بغزة، المستشفى الميداني الاماراتي والمخصص لتقديم الرعاية الطبية لمرضى كوفيد 19, بدعم كريم من دولة الامارات العربية المتحدة , وبمتابعة من قيادة التيار الوطني الاصلاحي في حركة فتح.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش , ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد , ووزير الصحة الأسبق د. جواد الطيبي , والقيادي في حكة فتح د. سفيان أبو زايدة , وجمع غفير من قيادات العمل الوطني والوجهاء والشخصيات المجتمعية وكوادر وزارة الصحة .

وقال أبو الريش"، في كلمته "إن المستشفى الجديد جاء تتويجا للجهود الممتدة والدعم المتواصل من دولة الامارات, حيث إننا نعيش ذروة الموجة الرابعة يأتي هذا الافتتاح في الوقت المناسب لتدعيم قدرات وزارة الصحة وتعظيم الجهوزية لتقديم الرعاية الطبية لمرضى كوفيد 19.

وتابع "سيتيح هذا المستشفى المجال لاستمرار الخدمات الأخرى بشكل كامل دون الاضطرار إلى ايقافها , كما واشار إلى أهمية المستشفى في الوقت الذي يتواصل الحصار على قطاع غزة ومنع الاحتلال دخول عديد الاجهزة الطبية التشخيصية" .

وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى كل من يقف الى جانب الانسان الفلسطيني , خاصا بالشكر امارات الخير على هذا الدعم الكريم والى قيادة التيار الاصلاحي في حركة فتح على متابعة تنفيذ هذا المشروع , والى كافة الفرق الهندسية والادارية والفنية في وزارة الصحة على جهدهم المتواصل .

ولفت القيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح د. ابوزايدة إلى التدخلات الاغاثية من دولة الامارات العربية في كافة القطاعات خاصة الصحية منها , والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا .

بدوره أشاد د. الطيبي بالدعم الاماراتي اللامحدود والذي شمل عناوين متعددة وشرائح مختلفة في قطاع غزة ساهمت في التخفيف من المعاناة التي فرضها الحصار , متمنيا أن يكون المستشفى داعما في عمل الطواقم الطبية .