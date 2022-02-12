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المدهون يناقش آليات تجويد العمل مع الشرطة القضائية

12 شباط / فبراير 2022 06:24

المستشار ضياء الدين المدهون
المستشار ضياء الدين المدهون

غزة- الرأي:

ناقش المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع الشرطة القضائية آليات تجويد العمل والقضاء على الاشكاليات التي تعترض سير العمل. جاء ذلك خلال إجتماع ضم المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والعميد د. وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية ونائبه العقيد علاء أبو شمالة ومدير الشرطة القضية فرع غزة المقدم محمد أبو حسنين والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.

وأكد المستشار المدهون خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ القرارات القضائية وأن الامتناع عن التنفيذ أو التعطيل؛ يعتبر مخالفة قانونية صارخة، لأن ذلك سيؤدي إلى إشاعة الفوضى، وفقدان ثقة المواطنين بالقضاء واستقلاله، وإضاعة لهيبته، وإهدار لحجية الأحكام وزعزعة القواعد القانونية.

وأوضح رئيس المجلس أن القضاء يعتبر الملاذ الأخير لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن تنفيذ أحكامه حق مقدس لا يجوز المساس به، مشيداً بدور الشرطة القضائية الكبير في تنفيذ واحترام قرارات القضاة والمحاكم، ومبيناً العلاقة التكاملية بين القضاء والشرطة القضائية، وجهودها في سبيل تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.

من جانبه استعرض العقيد مطر عمل الشرطة القضائية والإنجازات، إضافة لمعوقات العمل المتمثلة في نقض الكادر البشري والاحتياجات اللوجستية، ووعد المستشار الوقوف على احتياجاتهم حسب الامكانات المتاحة.

وتم التوافق خلال اللقاء على الربط الالكتروني بين المراكز الشرطية والقضاء والشرطة القضائية للتمكن من الحصول على التغذية في استردادات أوامر الحبس، ومتابعة تنفيذ أوامر الحبس. كما تم التوافق على عقد اجتماع دوري شهري لمناقشة كافة الاشكالات التي تعترض سير العمل والمقترحات لتجويده، اضافة للاجتماعات الطارئة لمعالجة العراقيل الميدانية التي تقف دون تنفيذ بعض القرارات القضائية.

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