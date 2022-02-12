الشرطة العسكرية تنظم طابور أركان مركزي لمنتسبيها

غزة- الرأي:

نظمت قيادة جهاز الشرطة العسكرية، صباح السبت، طابور أركان عسكري مركزي، وحفل تكريم لعوائل شهدائها بموقع الرنتيسي شمال غزة، بمشاركة كافة منتسبيها.

وحضر طابور الأركان رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ونائب القائد العام لقوات الأمن وجيش التحرير اللواء جمال الجراح، ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء محمد صالح، وقائد جهاز الشرطة العسكرية العميد عمر أبو سنينة، ولفيف من مدراء ومنتسبي الجهاز.

وأشاد الدعليس بمهام الشرطة العسكرية ودورها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية الجبهة الداخلية، كما شكر قيادة الجهاز على تكريم ذوي عوائل الشهداء الذين نفخر ونعتز بهم.

بدوره، أكد اللواء مصلح أن قيادة الداخلية تسعى لتعزيز روح الانضباط والالتزام في أجهزة الوزارة كافة، معرباً عن فخرهم بجهاز الشرطة العسكرية، الذي يقدم مثالاً لافتاً لروح الانضباط العالية، والضبط والربط العسكري، وينعكس هذا الالتزام على سائر أجهزة الوزارة.

وأشاد اللواء مصلح بالدور البنّاء الذي تقوم به الشرطة العسكرية في تنفيذ المهام الخاصة المنوطة بها بكل اقتدار.

وقال اللواء مصلح : "لا يخفى على أحد الدور البنّاء الذي يقوم به جهاز الشرطة العسكرية في تنفيذ المهام الخاصة المنوطة به بكل اقتدار، وقد سبقت ذلك عملية تطوير شاملة وإعادة هيكلية للجهاز وإداراته ووحداته، ونهوضٍ بجميع منتسبيه؛ ليستمر كما عهدناه دوماً على مستوى المهام والتحديات".

وتوجه وكيل وزارة الداخلية بالتحية والتقدير لقيادة جهاز الشرطة العسكرية، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في عملية البناء والارتقاء، لافتاً إلى أن قيادة الوزارة تتطلع لمزيد من التقدم في أداء الجهاز.

من جهته، تحدث بسام الصيفي في كلمة نيابة عن عوائل الشهداء وجه فيها الشكر والعرفان لقيادة وزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية على هذا التكريم لعوائل شهدائها.

وفي ختام طابور الأركان، كرَّمت قيادة الشرطة العسكرية بمشاركة أ. الدعليس واللواء مصلح عوائل شهداء منتسبيها "مبارك الحسنات وباسل أبو جبارة ومصطفى أبو حميدان ومصعب أبو ليلة وعلي بريص وأسامة الصيفي" الذين ارتقوا خلال تنفيذ واجبهم الوطني.