لخوض انتخابات نقابة المهندسين... قائمة القدس تعلن برنامجها الانتخابي

غزة- الرأي:

نظمت قائمة القدس المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين، اليوم أمس السبت، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البرنامج الانتخابي، وانطلاق فعاليات قائمة القدس، من أمام منزل الشهيد أ. د. جمال الزبدة، شهيد معركة سيف القدس، والعضو السابق لمجلس النقابة.

وأعلن أ.د. محمد عرفة، انطلاق الحملة الانتخابية لقائمة القدس المرشحة لانتخابات نقابة المهندسين للدورة المقبلة 2022-2025.

وقال عرفة: "من أجل فلسطين والمهندسين أخذنا على أنفسنا عهداً أن نكون الأوفياء والمخلصين، ونحن من أجل المهندسين مستمرون بالعطاء، متجددون بالإبداع، شعارنا المهندس أولاً".

وأضاف "انطلاقاً من صدق المسؤولية تقدم قائمة القدس برنامجها الانتخابي، معاهدين الله ومن ثم المهندسين، أن نبذل كل جهد من أجل رفعة المهندس ومهنته، وأن تكون مصلحة المهندس مقدمة على جميع المصالح؛ بخوض انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين بكوادر نقابية مهنية، وكفاءات هندسية تمثل طيف النضال الفلسطيني".

وأكد عرفة، أن الدورة العشرين ستكون إضافة نوعية لمسيرة العمل النقابي الفلسطيني؛ حتى تحقق شعار قائمتها "نحو نقابة رائدة".

وأوضح أنه مع انطلاق الحملة سيتوجهون للعمل على خطة تنفيذية بالشراكة مع جميع المهندسين؛ إذ سيكون المهندس من أولى أولوياتها، داعياً جميع المهندسين للمشاركة في وضع الخطة التنفيذية والإشراف عليها.

وعن البرامج الطموحة التي تقدمها النقابة، قال عرفة: "سيكون من ضمن البرامج، تدريب الـمهندسين لمواكبة التطور والإبداع، وإدماج الخريجين في سوق العمل، وتطوير الحاضنات التكنولوجية؛ لتعزيز مهارات العمل عن بعد، والتشبيك لفتح آفاق العمل الخارجي".

وأشار إلى أن النقابة ستعمل على تفعيل مركز حقوق المهندس، ومتابعة القضايا الوظيفية للمهندسين، وتظلماتهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسعي لاعتماده بشكل قانوني من الجهات المختصة.

وتابع: "سنعمل على إتمام صياغة الأنظمة واللوائح الداخلية، ومراجعتها بما يضمن تطور المهنة بالشكل المناسب، ومشاركة الزملاء المهندسين في مناسباتهم الاجتماعية، وتطوير صندوق الاستثمار من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار، والتشبيك مع مؤسسات العمل المجتمعي المدني بما يخدمهم".

ولفت إلى أنه سيكون للنقابة مشاركة فاعلة في القضايا الوطنية، وأهمها القدس والعودة، ورفض كافة أشكال التطبيع، وتفعيل قضية الأسرى في جميع المحافل النقابية العربية والدولية، وإكمال الدور الفاعل للنقابة في مشاريع إعمار غزة.

ودعا عرفة المهندسين لأن تكون النقابة منبراً للوحدة والنضال الوطني، والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي؛ رفعةً لمهنة الهندسة وخدمة للمهندسين.