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البرج الأبيض.. الأردن يعلن عن اكتشاف تاريخي

13 شباط / فبراير 2022 08:27

البرج الأبيض.. الأردن يعلن عن اكتشاف تاريخي
البرج الأبيض.. الأردن يعلن عن اكتشاف تاريخي

أعلن خبراء أردنيون اكتشاف برج تاريخي في عمان يعتبر أحد أهم محطات البريد الزاجل في منطقة حوض المتوسط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في مركز الشرق الأوسط لتمكين المبادرات في وادي السير الأردني، بمشاركة من الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت والجمعية التنموية للاستدامة والتطوير السياحي، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، ومبادرة درب الوئام، وعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وأوصى الخبراء الأردنيون المشاركون في اكتشاف وتثبيت البرج الأبيض في وادي السير وعراق الأمير، بضرورة الإفادة من اقتصاديات هذا الاكتشاف الذي سيشكل "نقطة تحول في سياحة مراكز البريد وطرق ومحطات الحمام الزاجل في الأردن والتي تحظى باهتمام عالمي متزايد في وقتنا الحاضر".

وأكد مدير مركز الشرق الأوسط للمبادرات فيصل أبو السندس، خلال الورشة، أهمية الإرث الحضاري في وادي السير وعراق الأمير وضرورة إشهاره كإقليم سياحي.

فيما أشاد الوزير الأسبق وراعي الورشة طه الهباهبة، بالإنجازات والاكتشافات التي أعلن عنها خلال الورشة وخاصة البرج الأبيض، موضحا أنها "ستسهم في أحداث النمو والتطوير السياحي المطلوب".

من جهته، أكد العميد الأردني المتقاعد مناور الشخاترة، الدور العسكري الذي قامت به أبراج الحمام الزاجل عبر التاريخ، مبينا أن اكتشاف البرج الأبيض في وادي عراق الأمير يعد انطلاقة جديدة في السياحة في مدينة عمان وجوارها.

وبين أن العديد من الرحالة الأجانب أمثال الإنجليزي كوندر، أكدوا أهمية البرج محليا وإقليميا.

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