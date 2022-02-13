وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أثري مهم يوثق الحياة اليومية للفراعنة وكالة الرأي الفلسطينية قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح! وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ44 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وشرطة الاحتلال يعتدون على المواطنين بحي الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون نافذة ذكية تمتص الحرارة شتاء وتعكسها صيفاً وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف رسمياً عن هواتف Galaxy S22 الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجي: مقتل مواطن خلال شجار عائلي شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تحذير مستخدمي "أندرويد" من عملية احتيال نصية خطيرة! وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تصاب بالحساسية بسبب تربية القطط؟ وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من من انزلاق غضروفى.. اتبع هذه النصائح
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ44

13 شباط / فبراير 2022 08:53

غزة - الرأي:

يواصل الأسرى الإداريون في السجون، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 44 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها، عن رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحقهم؛ في خطوة رمزية أولى لبداية سلسلة من الخطوات الأخرى.

كذلك أعلنت عن رفض الخروج لمقابلات الشاباك، وفي حال إجبار إدارة السجون للأسرى على الخروج؛ دعت اللجنة كافة الأسرى إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه.

وأكدت أنه مع مرور شهر على مقاطعة المحكم، فإن المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليًا ودوليًا.

وقالت إن المعركة بدأت وتتطلب نفسًا طويلاً ووعيًا كبيرًا بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة

وأكد الأسرى في وقت سابق أنهم لن يكونوا جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مجتمع الأقصى تميز في التعليم الالكتروني وإقبال على برامجها التكنولوجية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟