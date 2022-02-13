وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أثري مهم يوثق الحياة اليومية للفراعنة وكالة الرأي الفلسطينية قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح! وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ44 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وشرطة الاحتلال يعتدون على المواطنين بحي الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون نافذة ذكية تمتص الحرارة شتاء وتعكسها صيفاً وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف رسمياً عن هواتف Galaxy S22 الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية البطنيجي: مقتل مواطن خلال شجار عائلي شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تحذير مستخدمي "أندرويد" من عملية احتيال نصية خطيرة! وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن تصاب بالحساسية بسبب تربية القطط؟ وكالة الرأي الفلسطينية لو بتعانى من من انزلاق غضروفى.. اتبع هذه النصائح
أخبار » عجائب وطرائف

قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح!

13 شباط / فبراير 2022 08:58

قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح!
قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح!

ظهرت قرية إسبانية كانت غارقة لعشرات السنين، وذلك بعد أن انحسرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع طاقة كهرومائية لبوابات سد مقام على نهر بالوادي التي تقع به القرية.


وقالت شبكة "يورونيوز"، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.

وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.

جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.

وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مجتمع الأقصى تميز في التعليم الالكتروني وإقبال على برامجها التكنولوجية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟