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الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر السودانية

13 شباط / فبراير 2022 09:17

غزة - الرأي:

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، قوارب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن زورق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وفتحت نيران اسلحتها الرشاشة تجاهها على بُعد 3 ميل دون أن يبلغ عن إصابات.

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