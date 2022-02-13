الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر السودانية

غزة - الرأي:

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، قوارب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن زورق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وفتحت نيران اسلحتها الرشاشة تجاهها على بُعد 3 ميل دون أن يبلغ عن إصابات.