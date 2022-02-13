الأسرى مستمرون من التصعيد ضد سياسات مصلحة السجون

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسرى المعتقلين في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، معركتهم النضالية المستمرة منذ ثمانية أيام، ضد سياسات إدارة مصلحة السجون التعسفية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد إن قوات الاحتلال اعتدت على الأسرى في معتقلي "عوفر" و "مجدو"، مؤكدة أن الحركة الأسيرة متحدة ومستمرة بصد عدوان إدارة سجون الاحتلال.

وأكدت أن الاسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية في "الكنتينا"، إضافة لوقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن "جلبوع" قبل أشهر.

يذكر أنه في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي من سجن "جلبوع" تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءات التضييق والتنكيل بالأسرى.