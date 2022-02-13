اقتحام أقسام معتقلي "عوفر" و"مجدو" والاعتداء على الأسرى

الضفة المحتلة - الرأي:

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أقسام الأسرى في سجن "عوفر" و"مجدو"، واعتدت على الأسرى بالضرب، وهددت بفرض عقوبات جديدة عليهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالة من التوتر تسود مختلف أقسام الأسرى في معتقلي "عوفر" و "مجدو"، في اعقاب قرار إدارة السجون تقليص عدد الأسرى في "الفورة" وتهديدها بفرض عقوبات عليهم.

وتحاول إدارة سجون الاحتلال الضغط على الأسرى من خلال أساليب الترهيب والابتزاز، لثنيهم عن خطواتهم النضالية، في الوقت الذي رد الأسرى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأي منهم.

وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت منذ ثمانية أيام البدء بخطوات نضالية رفضا للتصعيد بحق الأسرى وعدم تنفيذ التفاهمات التي تمت بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال والتراجع عن التصعيد والعقوبات المفروضة عليهم، تحديدا بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن الجلبوع في أيلول/ سبتمبر الماضي.