11 وفاة و1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 11 حالة وفاة و1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3481 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1005 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 233470 إصابة بينها 34933 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 196708 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1829.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 118.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 604791.