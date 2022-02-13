وكالة الرأي الفلسطينية صحة غزة..جهود تسابق الزمن لاحتواء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق برنامج دبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المكافحة" تختتم دورةً تخصصية لعدد من ضباطها وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" تتلف فواكه ولحوم فاسدة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تستعرض أبرز إنجازاتها خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة 13000 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للرقابة على الهيئات المحلية تتابع مهامها باقفال حسابات البلديات وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام أقسام معتقلي "عوفر" و"مجدو" والاعتداء على الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجتمع مع لجنة زكاة الرمال الشمالي وبلدية غزة
أخبار » انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

13 شباط / فبراير 2022 11:20

11
11

غزة-الرأي

 بدأت صباح اليوم الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022م في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة في فرعي الكلية.

بدوره،  هنأ د. عبد الناصر ريان عميد الكلية، الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة ببدء الفصل الدراسي الجديد، متمنيا للطلبة فصلاً دراسياً مكللاً بالنجاح والجد والمثابرة.

وأكد د. ريان حرص الكلية على توفير البيئة الدراسية التي تضمن الاستقرار في المسيرة التعليمية، وتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها مساعدة الطلبة على استكمال دراستهم وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم.

واشار إلى التزام كليته بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة.

وتطبق الكلية، نظام التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى نظام التعليم الالكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟