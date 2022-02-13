بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

غزة-الرأي

بدأت صباح اليوم الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022م في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة في فرعي الكلية.

بدوره، هنأ د. عبد الناصر ريان عميد الكلية، الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة ببدء الفصل الدراسي الجديد، متمنيا للطلبة فصلاً دراسياً مكللاً بالنجاح والجد والمثابرة.

وأكد د. ريان حرص الكلية على توفير البيئة الدراسية التي تضمن الاستقرار في المسيرة التعليمية، وتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها مساعدة الطلبة على استكمال دراستهم وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم.

واشار إلى التزام كليته بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا ومنع دخول أي طالب لم يحصل على تطعيم كورونا من دخول الحرم الجامعي، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة.

وتطبق الكلية، نظام التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى نظام التعليم الالكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.