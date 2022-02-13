لجنة الطوارئ في السجون: المعركة مع الاحتلال لا زالت مستمرة

غزة - الرأي:

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة، مشددة أنه لا تراجع إلى أن تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها التعسفية، وأنه ما زال لها كلمة في كل الحالة التي أوصلت لها إجراءات الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إنها تدرك أن المعركة ستطول وأنها قد تضطر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في أي لحظة، مؤكدة استعدادها لذلك ولما هو أبعد.

ودعت الجهات المختصة القانونية والرسمية للتواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لمراجعة التزام دولة الاحتلال باتفاقيات جنيف ذات العلاقة بالأسرى، بحيث تضمن هذه الاتفاقيات معاملة إنسانية لهم، كذلك دعت الصليب الأحمر للاضطلاع بمسؤولياته بهذا الخصوص.

وأكدت على ثقتها بالمقاومة ودعمها للأسرى، داعية لأوسع مشاركة ومساندة فاعلة في يوم الغضب المقرر يوم الإثنين، الذي يتزامن مع إضراب شامل في السجون ليوم واحد، تعبيرًا عن رفضنا لإجراءات إدارة السجون.

وقالت اللجنة إن الأسرى أطلقوا شرارة الرفض لقرارات الاحتلال التعسفية بحقهم والتي تمثلت بالاعتداء على أهم إنجازات الحركة الأسيرة، والتي عُمِّدت بالدماء والمعاناة على مدار سنواتٍ طويلة.