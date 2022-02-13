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إطلاق حملة "الحياة حق" لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى

13 شباط / فبراير 2022 12:20

غزة- الرأي

أطلقت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حملة تحت شعار "الحياة حقّ" لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) داخل السجون.

وجاء إعلان الحملة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم القوى الوطنية والإسلامية في غزة، بالتزامن مع مؤتمرين صحفيين في الضفة والخارج.

وتهدف الحملة إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف، يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة، واطلاع المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

يُشار إلى أن أكثر من نحو (550) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّا.

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