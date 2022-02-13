الصحة: الموجة الرابعة دخلت مرحلة خطيرة من الانتشار الواسع

غزة - الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا التي تعصف بقطاع غزة دخلت مرحلة خطيرة من الانتشار الواسع، متوقعةً بلوغ ذروتها خلال الأيام القادمة.

وذكرت الوزارة خلال الإيجاز الصحفي حول تطورات الحالة الوبائية اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية تواجه ضغطا شديدا بسبب زيادة حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة.

وأضافت أنها تسجيل ارتفاعا في عدد الوفيات اليومية بسبب صعوبة الحالات التي تدخل إلى المستشفيات من فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من غير المطعمين.

وتوقعت الوزارة، زيادة كبيرة في أعداد حالات الدخول للمستشفيات، وكذلك الوفيات خلال الأيام القليلة القادمة مع اشتداد الموجة الرابعة.

ودعت من يظهر عليه أعراض التوجه فورا إلى مراكز الفحص، ومن يثبت إصابته عليه عزل نفسه مدة 5 أيام حتى لا يكون مصدر لنقل العدوى أو التسبب في تهديد حياة من حوله وخاصة من كبار السن وذوي الامراض المزمنة والحوامل.

وأكدت الوزارة، أن متحور أوميكرون رغم أن أعراض الإصابة به تكون أخف لدى الأطفال والشباب، لكن مضاعفاته الخطيرة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحوامل تهدد حياتهم.

ودعت لحماية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والحوامل من خلال التطعيم، وتطعيم كل من يخالطهم من أحفاد أو أبناء حتى لا يكونوا مصدر عدوى.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين للالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والإسراع إلى تلقي الجرعات المستحقة من التطعيم للحد من انتشار الوباء وخفض عدد الوفيات .

وذكرت أن خلية الازمة بالوزارة في حال انعقاد دائم للوقوف على تعظيم جهوزية الأقسام والعنايات المركزة لمرضى كوفيد 19 في المستشفيات مع اشتداد الموجة الرابعة.