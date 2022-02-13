حماس: الاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح لعب بالنار

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في التغول والعدوان على أهالي حي الشيخ جراح، مؤكدة أن ذلك بمثابة عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجه الاحتلال.

وأكدت الحركة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن هجوم قطعان المستوطنين الذين يسوقهم المدعو بن غفير على أهالي حيّ الشيخ جرّاح في جنح الليل، عدوان سافر ولعب بالنار في القدس، التي تشتعل من أجلها كل فلسطين نصرة بكل ما تملك.

ودعت أهلي القدس إلى النفير لنصرة وغوث أهلنا في حيّ الشيخ جرّاح، لتكن كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.

وكان مستوطنون متطرفون قد هاجموا، الليلة الماضية وصباح اليوم، منازل المواطنين في حيّ الشيخ جراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من قاطنيها وتسبب بخسائر مادية في المنازل، وعلى إثر هذا الهجوم، احتشد أهالي الحيّ للدفاع عن بيوتهم وعائلاتهم، ما أدى لمزيد من القمع على يد شرطة الاحتلال، إضافة لتوفير الحماية للمستوطنين.